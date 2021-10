L’auto va a fuoco dopo il tremendo impatto, Guglielmo muore sul colpo. Aveva 24 anni (Di sabato 16 ottobre 2021) Ennesima tragedia sulle strade italiane, con un’altra giovane vittima. Guglielmo Aveva solamente 24 anni e la sua vita si è interrotta troppo prematuramente a causa di un gravissimo incidente. Il sinistro si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Mancavano venti minuti alle ore 5, quando sulla strada regionale 352 ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un fossato. La vettura è anche andata in fiamme e per il 24enne non c’è stato praticamente niente da fare, nonostante i soccorsi. Stando a quanto appreso, la vittima è deceduta sul colpo. Subito dopo il terribile incidente stradale, sono arrivati prontamente sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze del 118. I sanitari hanno provato invano ad effettuare delle manovre di rianimazione, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Ennesima tragedia sulle strade italiane, con un’altra giovane vittima.solamente 24e la sua vita si è interrotta troppo prematuramente a causa di un gravissimo incidente. Il sinistro si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Mancavano venti minuti alle ore 5, quando sulla strada regionale 352 ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un fossato. La vettura è anche andata in fiamme e per il 24enne non c’è stato praticamente niente da fare, nonostante i soccorsi. Stando a quanto appreso, la vittima è deceduta sul. Subitoil terribile incidente stradale, sono arrivati prontamente sul posto i vigili del, i carabinieri e due ambulanze del 118. I sanitari hanno provato invano ad effettuare delle manovre di rianimazione, ...

