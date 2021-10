Inzaghi dà scacco a Sarri in 4 tocchi | cambio gioco e rigore Inter grazie a Hysaj – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 ottobre 2021) È una azione da manuale quella che porta alcon cui l’sta conducendo 1-0 in casa della Lazio. C’è il lavoro di Simoneche sta puntando moltissimo sull’ampiezza del. I nerazzurri stanno imbrigliando e mettendo in difficoltà la squadra dicon le continue aperture e i ripetuti cambi di. L’azione delè esemplare. Ssulla sinistra, Di Marco di prima, schema evidentemente studiato in allenamento, cambiaper Darmian che di testa al volo fa proseguire il pallone per Barella che è già in area di. A questo punto subentra la varianteche colpisce il centrocampista della Nazionale.sacrosanto che Perisic trasforma. ...