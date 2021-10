INPS, malattie croniche: tutto quello che c’è da sapere sulle indennità, fino alla pensione di invalidità (Di sabato 16 ottobre 2021) malattie croniche: siamo di fronte a un complesso e articolato mondo di patologie con annesse sofferenze, intorno al quale è doveroso informarsi. malattie cronicheLe malattie croniche sono una triste realtà, che potrebbero, nostro malgrado, entrare a far parte della nostra vita, anche e soprattutto in età avanzata. Ancor peggio è dover affrontare patologie debilitanti e invalidanti dalla nascita, quelle che non ci consentono di condurre un’esistenza normale, di non poter avere di fatto, le medesime possibilità degli altri nel mondo del lavoro, nella quotidianità. tutto questo potrebbe essere l’inizio di un percorso, non sempre agevole, che ci condurrà alle agognate indennità, a cui si ha diritto, fino ... Leggi su chenews (Di sabato 16 ottobre 2021): siamo di fronte a un complesso e articolato mondo di patologie con annesse sofferenze, intorno al quale è doveroso informarsi.Lesono una triste realtà, che potrebbero, nostro malgrado, entrare a far parte della nostra vita, anche e sopratin età avanzata. Ancor peggio è dover affrontare patologie debilitanti e invalidanti dnascita, quelle che non ci consentono di condurre un’esistenza normale, di non poter avere di fatto, le medesime possibilità degli altri nel mondo del lavoro, nella quotidianità.questo potrebbe essere l’inizio di un percorso, non sempre agevole, che ci condurrà alle agognate, a cui si ha diritto,...

TPR_srl : RT @ilgiornale: L'Inps 'I certificati cresciuti del 23% da venerdi scorso'. Pa, tribunali e grandi aziende: nessun disagio di rilievo. http… - ilgiornale : L'Inps 'I certificati cresciuti del 23% da venerdi scorso'. Pa, tribunali e grandi aziende: nessun disagio di rilie… - Lory75808366 : @Massi69998713 @WilmerBergamo @michelafedri @StufaMarcia1 Vacci te io sono autonoma-non mi garantisce niente nessun… - Fabiostefano85 : RT @CogitoE11224283: @tradori @gabrillasarti2 @afrodite1969 @nicmad84 Non è esatto, se 4 milioni di lavoratori prendono vanno in malattia,… - LegaPremier : RT @CogitoE11224283: @tradori @gabrillasarti2 @afrodite1969 @nicmad84 Non è esatto, se 4 milioni di lavoratori prendono vanno in malattia,… -