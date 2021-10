Incidenti sul lavoro, ancora morti e feriti in cantiere. A Milano, Pisa e Chieti (Di sabato 16 ottobre 2021) ancora una giornata nera sul fronte degli Incidenti sul lavoro. Un uomo di 47 anni è morto sabato mattina intorno alle 11 dopo un incidente sul lavoro in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo che risiedeva nella zona. A Lanciano, in provincia di Chieti, nelle campagne in località Torre Marino, invece, un operaio di 37 anni della provincia di Enna è morto in un incidente avvenuto in un cantiere edile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe sceso in uno scavo per effettuare alcuni controlli quando è stato travolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)una giornata nera sul fronte deglisul. Un uomo di 47 anni è morto sabato mattina intorno alle 11 dopo un incidente sulin una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull’Arno, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo che risiedeva nella zona. A Lanciano, in provincia di, nelle campagne in località Torre Marino, invece, un operaio di 37 anni della provincia di Enna è morto in un incidente avvenuto in unedile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe sceso in uno scavo per effettuare alcuni controlli quando è stato travolto ...

