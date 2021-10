Highlights e gol Lazio-Inter 3-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Lazio-Inter, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma i nerazzurri giocano sessanta minuti di grandissimo livello, dominano in lungo e in largo e trovano la rete dello 0-1 grazie a Perisic su calcio di rigore. La partita però cambia volto su una delle poche sortite biancoceleste, su un calcio d’angolo, mano di Bastoni e rigore netto. Immobile fa 1-1. Quando l’equilibrio sembra regnare sovrano arriva il gol del 2-1 che nasce su una ripartenza con Dimarco a terra, gol di Felipe Anderson e scatta una vera e propria rissa. Pugni, spintoni e gialli. Nel finale il sigillo finale di Milinkovic Savic che di testa fa 3-1. I diritti degli Highlights della ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico di Roma i nerazzurri giocano sessanta minuti di grandissimo livello, dominano in lungo e in largo e trovano la rete dello 0-1 grazie a Perisic su calcio di rigore. La partita però cambia volto su una delle poche sortite biancoceleste, su un calcio d’angolo, mano di Bastoni e rigore netto. Immobile fa 1-1. Quando l’equilibrio sembra regnare sovrano arriva il gol del 2-1 che nasce su una ripartenza con Dimarco a terra, gol di Felipe Anderson e scatta una vera e propria rissa. Pugni, spintoni e gialli. Nel finale il sigillo finale di Milinkovic Savic che di testa fa 3-1. I diritti deglidella ...

