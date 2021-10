Gf vip | Amedeo Goria tra i due fuochi Vera Miales e Guenda Goria | arrivano due proposte di nozze

(Di sabato 16 ottobre 2021) E’ giunto il momento del confronto trae le donne della sua vita,. L’occasione è la puntata del 15 ottobre 2021 del Gf vip. La prima ad accedere per lui nella Casa è, che al celebre papà annuncia le suein arrivo con il fidanzato . La giovane poi lancia indirettamente una critica alla compagna del giornalista,, contestandone il fatto di aver finto una gravidanza isterica ai danni die la sua famiglia. E di tutta risposta, ad un certo punto entra in scena anche la stessa, che rigetta le accuse e a sua volta avanza una proposta di matrimonio ad. Gf vip, ...

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip: #AmedeoGoria si confronta con #GuendaGoria e #VeraMiales. #RaffaellaFico e #SoleilSorge continuano a litig… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: GF Vip, Guenda Goria attacca la fidanzata di suo padre Amedeo per la gravidanza - infoitsalute : GF Vip 6, Amedeo Goria si scioglie: l’evento inaspettato che l’ha commosso - infoitsalute : Gf Vip 6, decima puntata: eliminato Amedeo Goria, tutte contro Soleil Sorge, i nominati sono… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Guenda Goria Si Sposa Vera Torna da Amedeo! - #Grande #Fratello #Guenda #Goria -

Ultime Notizie dalla rete : vip Amedeo

Un chiarimento durante la notte ha portato all'abbraccio finale, ma è davvero tutto risolto? Leggi Anche 'GF', eliminatoGoria: quattro donne in nomination Manila sembra essere molto ...TELEVISIONE GfGoria eliminato: Raffaella, Sophie, Soleil e... GFGf, Gianmaria lascia Greta in diretta e si dichiara a... GFGf, Miriana e il flirt con Nicola: 'Ho fatto ...Amedeo Goria è uno dei protagonisti del GF Vip. In un confronto sono volate parole pesante che hanno portato una reazione di Signorini.Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e come sempre non sono mancati i colpi di scena. L'eliminato della serata è stato Amedeo Goria il quale ...