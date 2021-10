Fedele: “Non mi fido del Napoli, questi giocatori ci hanno tradito” (Di sabato 16 ottobre 2021) Enrico Fedele non si fida del Napoli. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro è molto critico nei confronti della squadra di Spalletti. Fedele NON SI FIDA DEL Napoli ULTIME NOTIZIE CALCIO Napoli. Enrico Fedele ex dirigente del Parma di Tanti e storico manager di Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “La questione scudetto è una storia che si deciderà tra Napoli e Milano? Sì, non c’è più nessun dubbio in merito. E la Juventus? La Juve, se rientra, può fare il quarto posto, forse il terzo, non di più. Milan o Inter, chi temo di più? I nerazzurri, per solidità difensiva. I tre centrali di Simone Inzaghi ricordano Walter Samuel, Marco Materazzi e Cristian Chivu: tanta roba. Anche se Fikayo Tomori e Simon ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021) Enriconon si fida del. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro è molto critico nei confronti della squadra di Spalletti.NON SI FIDA DELULTIME NOTIZIE CALCIO. Enricoex dirigente del Parma di Tanti e storico manager di Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Laone scudetto è una storia che si deciderà trae Milano? Sì, non c’è più nessun dubbio in merito. E la Juventus? La Juve, se rientra, può fare il quarto posto, forse il terzo, non di più. Milan o Inter, chi temo di più? I nerazzurri, per solidità difensiva. I tre centrali di Simone Inzaghi ricordano Walter Samuel, Marco Materazzi e Cristian Chivu: tanta roba. Anche se Fikayo Tomori e Simon ...

