È finita tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis: “Interessata ad Andrea Iannone” (Di sabato 16 ottobre 2021) Le storie d’amore, vere o presunte, sono sempre state di casa a BalLando con le Stelle. Molte volte, infatti, si è vociferato di flirt o sono nate delle relazioni ufficiali dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. È il caso della storia tra due protagonisti dello show, Lucrezia Lando e Marco De Angelis, che sembrava destinata a durare a lungo. Al contrario, invece, i due hanno annunciato l’addio. A dare l’annuncio è stata Lucrezia Lando, che nell’ultima edizione del programma aveva fatto coppia proprio con il vincitore: Gilles Rocca. I pettegolezzi sull’esistenza di un feeling particolare tra lei e il suo compagno di ballo erano stati tutti smentiti prontamente. Lui, infatti, è felicemente fidanzato da tempo con Miriam Galanti. Lei, invece, subito dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Le storie d’amore, vere o presunte, sono sempre state di casa a Balcon le Stelle. Molte volte, infatti, si è vociferato di flirt o sono nate delle relazioni ufficiali dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. È il caso della storia tra due protagonisti dello show,De, che sembrava destinata a durare a lungo. Al contrario, invece, i due hanno annunciato l’addio. A dare l’annuncio è stata, che nell’ultima edizione del programma aveva fatto coppia proprio con il vincitore: Gilles Rocca. I pettegolezzi sull’esistenza di un feeling particolare tra lei e il suo compagno di ballo erano stati tutti smentiti prontamente. Lui, infatti, è felicemente fidanzato da tempo con Miriam Galanti. Lei, invece, subito dopo la ...

