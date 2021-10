D' Aversa | Cagliari crocevia per la Samp

(Di sabato 16 ottobre 2021) "Giocando partite ravvicinate dobbiamo essere maturi e intelligenti, perché asarà unimportante per il proseguo del campionato. Andremo in campo cercando di concedere il meno ...

...contento perché rientrano due giocatori offensivi che ci sono mancati - ha detto D'- . Potremo così variare l'undici iniziale e dare alternative a gara in corso". Poi, tornando sul, ...Sono partite difficili, equilibrate, ha valori importanti la squadra di D'. Se noi facciamo ... Ricordo la partita col Parma dello scorso anno del, rocambolesca. Probabilmente anche a noi ..."Giocando partite ravvicinate dobbiamo essere maturi e intelligenti, perché a Cagliari sarà un crocevia importante per il proseguo del campionato. (ANSA) ...Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A e torna anche il Cagliari, chiamato a venir fuori da una situazione di classifica complicatissima ...