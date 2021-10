Calciomercato Juventus, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt (Di sabato 16 ottobre 2021) Chiesa conteso da quattro squadre Federico Chiesa è uno dei giocatori più contesi nel panorama europeo dopo la grande annata dell’anno scorso con la Juventus e la Nazionale. Anche quest’anno ha iniziato al meglio l’annata e per questo le voci di Calciomercato sul suo conto si sono intensificate. In particolare, ora sarebbero quattro i top club pronti a cercare di strapparlo da Torino. Da quanto riporta Diariogol, in pole position ci sarebbe il Real Madrid, con l’allenatore dei blancos, Carlo Ancellotti, che lo avrebbe richiesto al presidente. Le altre squadre interessate sarebbero, invece, il Newcastle, dopo essere stato acquistato dalla nuova proprietà, il Liverpool di Klopp e il Chelsea campione d’Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Tchouameni: aumenta la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021)conteso da quattro squadre Federicoè uno dei giocatori più contesi nel panorama europeo dopo la grande annata dell’anno scorso con lae la Nazionale. Anche quest’anno ha iniziato al meglio l’annata e per questo le voci disul suo conto si sono intensificate. In particolare, ora sarebbero quattro i top club pronti a cercare di strapparlo da Torino. Da quanto riporta Diariogol, in pole position ci sarebbe il Real Madrid, con l’allenatore dei blancos, Carlo Ancellotti, che lo avrebbe richiesto al presidente. Le altre squadre interessate sarebbero, invece, il Newcastle, dopo essere stato acquistato dalla nuova proprietà, il Liverpool di Klopp e il Chelsea campione d’Europa. LEGGI ANCHE:, Tchouameni: aumenta la ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - DenisDecorte : Calciomercato Fiorentina: dietro al mancato rinnovo di Vlahovic c’è la Juventus via @OneFootball. Leggilo qui: - calciomercatoit : #JuventusRoma, #Abraham si allena in gruppo: buone notizie per #Mourinho - infoitsport : Calciomercato Juventus, Cherubini accontenta Allegri | Arrivano gratis - zazoomblog : Calciomercato Juventus Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri ma Ibra è il mio idolo” - #Calciomercato #Juventus #Lucca… -