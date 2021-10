Brentford-Chelsea (16 ottobre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Assenti Thiago Silva, Rudiger, Pulisic e Ziyech (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Brentford è tornato un Premier League dopo 74 anni battendo l’Arsenal, ma, parlando di club con sede nella vasta area londinese, non si è fermato lì, perché poi ha pareggiato col Crystal Palace e infine battuto il West Ham prima della sosta. Tecnicamente però, dopo la retrocessione del Fulham, quella contro il Chelsea è InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilè tornato un Premier League dopo 74 anni battendo l’Arsenal, ma, parlando di club con sede nella vasta area londinese, non si è fermato lì, perché poi ha pareggiato col Crystal Palace e infine battuto il West Ham prima della sosta. Tecnicamente però, dopo la retrocessione del Fulham, quella contro ilè InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

by_the_pool : RT @infobetting: Brentford-Chelsea (16 ottobre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. - Mingaball : RT @infobetting: Brentford-Chelsea (16 ottobre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. - InfobettingOdds : RT @infobetting: Brentford-Chelsea (16 ottobre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Brentford-Chelsea (16 ottobre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. - 1872IbroxGers : RT @ItaFootPod: ??ATTENZIONE?? Ep.161 ?? Ex @TorinoFC_1906 def & current @BrentfordFC Cap. @PJansson5 Inc: - Close to Parma & Bologna ?? -… -