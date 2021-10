Ballottaggi: non solo Roma, Torino e Trieste. Ecco le sfide in tutti e 10 i capoluoghi al voto (Di sabato 16 ottobre 2021) Circa 5 milioni di elettori sono chiamati, domani e lunedì, al secondo turno di amministrative. I Ballottaggi interessano 65 Comuni, dei quali 10 capoluoghi di provincia. Le città più grandi chiamate al voto definitivo sono Roma, Trieste e Torino, dove non si è registrato alcun apparentamento. Gli altri capoluoghi al voto sono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. La sfida di Roma tra Michetti e Gualtieri A Roma si sfidano Enrico Michetti per il centrodestra e Roberto Gualtieri per il centrosinistra. Michetti al primo turno ha preso il 30,14% dei voti, Gualtieri il 27,03%. Si guarda alle mosse dell’elettorato di Carlo Calenda e Virginia Raggi, che hanno ottenuto rispettivamente il 19,81% e il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Circa 5 milioni di elettori sono chiamati, domani e lunedì, al secondo turno di amministrative. Iinteressano 65 Comuni, dei quali 10di provincia. Le città più grandi chiamate aldefinitivo sono, dove non si è registrato alcun apparentamento. Gli altrialsono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. La sfida ditra Michetti e Gualtieri Asi sfidano Enrico Michetti per il centrodestra e Roberto Gualtieri per il centrosinistra. Michetti al primo turno ha preso il 30,14% dei voti, Gualtieri il 27,03%. Si guarda alle mosse dell’elettorato di Carlo Calenda e Virginia Raggi, che hanno ottenuto rispettivamente il 19,81% e il ...

