Ardea, al via il censimento permanente della popolazione 2021: come partecipare

Ardea – Dal 1° ottobre ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie all'integrazione dei dati raccolti dal censimento – attraverso due ...

Ultime Notizie dalla rete : Ardea via Graziella Bartolotta/ Figlio Fabrizio Rocchi in carcere, quale movente per omicidio? ... riversa in un lago di sangue, nella sua abitazione nel comune di Ardea , in provincia di Roma. A ... La donna è stata ritrovata priva di vita nel bagno della propria abitazione di via del Pettirosso il ...

Ardea: al via i lavori di riqualificazione stradale a Tor San Lorenzo e Lido dei Pini ...lungomare che va da Tor San Lorenzo a Lido dei Pini (confine comunale) e di Via del Pettirosso e Viale Nuova California . Con questo intervento si sigilla il rifacimento di tutto il litorale di Ardea ...

Ardea, al via il censimento permanente della popolazione 2021: come partecipare Il Faro Online Presidio del comitato promotore Presidio questa mattina ad Ardea davanti al futuro Centro Diurno per adulti con disabilità di Ardea in via Terni 22, organizzato dal Comitato promotore e che ha visto una bella e nutrita partecipazion ...

Ardea, airone ferito soccorso dalla polizia locale foto Ardea – Alle ore 15:00 dietro segnalazione del Comando Polizia Locale di Ardea una pattuglia del Nucleo provvedeva a prestare soccorso ad un airone ferito ad una zampa ritrovato da Simone, Flavio e Da ...

