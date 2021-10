You 3,da oggi su Netflix: trama, cast e new entry (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi 15 ottobre è disponibile su Netflix la terza stagione di You: ecco trama e new entry della serie oggi, 15 ottobre, debutta su Netflix You, la serie tv tratta dai romanzi di Caroline Kepnes con la terza stagione. Il thriller psicologico che ci porta all’interno della mente di un pericoloso stalker, ossessionato dalle sue vittime e dal bisogno d’amore, continua con un terzo capitolo della serie. DOVE ERAVAMO RIMASTI? Ci eravamo lasciati così: nella seconda stagione Joe Goldberg lascia New York per rifarsi una vita a Los Angeles. Qui incontra la sua nuova ossessione, Love Quinn, una ragazza con un rapporto complicato con il fratello, figlia di una ricca e importante famiglia e una chef di successo. Tra i due nasce una travolgente relazione, ma presto lei svela un ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da15 ottobre è disponibile sula terza stagione di You: eccoe newdella serie, 15 ottobre, debutta suYou, la serie tv tratta dai romanzi di Caroline Kepnes con la terza stagione. Il thriller psicologico che ci porta all’interno della mente di un pericoloso stalker, ossessionato dalle sue vittime e dal bisogno d’amore, continua con un terzo capitolo della serie. DOVE ERAVAMO RIMASTI? Ci eravamo lasciati così: nella seconda stagione Joe Goldberg lascia New York per rifarsi una vita a Los Angeles. Qui incontra la sua nuova ossessione, Love Quinn, una ragazza con un rapporto complicato con il fratello, figlia di una ricca e importante famiglia e una chef di successo. Tra i due nasce una travolgente relazione, ma presto lei svela un ...

