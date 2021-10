Verona, Tudor: 'Pronti a sfidare un Milan in gran forma' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Verona - "Abbiamo lavorato bene nella sosta. Domani non vediamo l'ora di scendere in campo contro una grande squadra, in uno stadio che è un 'tempio' del calcio. Partite come questa sono le più belle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021)- "Abbiamo lavorato bene nella sosta. Domani non vediamo l'ora di scendere in campo contro unade squadra, in uno stadio che è un 'tempio' del calcio. Partite come questa sono le più belle ...

Advertising

infoitsport : Milan-Verona, Tudor: “Stanno bene. Non vediamo l’ora, grande partita, grande stadio” - infoitsport : Pioli: 'Con Tudor il Verona sta andando bene, dobbiamo essere preparati. In palio punti pesanti' - infoitsport : Verona, Tudor: 'Pronti a sfidare un Milan in gran forma' - PianetaMilan : #MilanVerona, #Tudor: “#TheoHernandez? Un giocatore non cambia una squadra” #ACMilan #Milan #SempreMilan - DiMarzio : Le parole di #Tudor su #Ibrahimovic e #Pioli alla vigilia di #MilanVerona -