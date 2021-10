"Un centro liberale è fondamentale per vincere" (Di venerdì 15 ottobre 2021) La rimarcazione di una forte coesione, l'appoggio a Draghi e l'invito al voto per i ballottaggi: Silvio Berlusconi a 360 gradi sull'attualità politica Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) La rimarcazione di una forte coesione, l'appoggio a Draghi e l'invito al voto per i ballottaggi: Silvio Berlusconi a 360 gradi sull'attualità politica

Advertising

arique80 : @berlusconi I liberali non possono stare con questi peracottari di sovranisti. Cacciate fuori le palle e create un centro liberale - IaconisMario : @gildobroggi @jacopo_iacoboni Un cdx per essere tale dovrebbe essere formato da liberali (il centro) e conservatori… - IosonoScala : @MastriTina Che comprendono la cultura conservatrice, liberale e illuminista... Se non creavano un sistema federale… - clriolo : @014pelletterie @convivioblog i sondaggi nazionali sono diversi, ma, ripeto, se si creasse in Italia un centro demo… - clriolo : @convivioblog @014pelletterie È vero, la fusione a freddo non ha funzionato. Ma era sbagliata l’idea di un sistema… -

Ultime Notizie dalla rete : centro liberale "Un centro liberale è fondamentale per vincere " " Un centro forte, liberale, cristiano, garantista, europeista, è fondamentale per vincere ", ha detto il presidente Berlusconi. Il Cavaliere ci ha poi tenuto a fare una doverosa precisazione, anche ...

L'Italia, l'Europa e il dopo Merkel Hanno partecipato al Forum l'ambasciatore Michele Valensise, presidente di Villa Vigoni - Centro ... il partito liberale ; che fino a ieri poteva giocarsi la carta dell'alternativa, mentre a oggi mi ...

Silvio Berlusconi: "Un centro liberale è fondamentale per vincere" il Giornale "Un centro liberale è fondamentale per vincere" La rimarcazione di una forte coesione, l'appoggio a Draghi e l'invito al voto per i ballottaggi: Silvio Berlusconi a 360 gradi sull'attualità politica ...

Legge Netflix: «Una truffa ai danni di consumatori e giovani» Il fatto che le piattaforme di streaming, come Netflix o Disney, debbano investire il 4% del loro reddito lordo generato in Svizzera nella produzione di film elvetici indipendenti è «una truffa nei co ...

" Unforte,, cristiano, garantista, europeista, è fondamentale per vincere ", ha detto il presidente Berlusconi. Il Cavaliere ci ha poi tenuto a fare una doverosa precisazione, anche ...Hanno partecipato al Forum l'ambasciatore Michele Valensise, presidente di Villa Vigoni -... il partito; che fino a ieri poteva giocarsi la carta dell'alternativa, mentre a oggi mi ...La rimarcazione di una forte coesione, l'appoggio a Draghi e l'invito al voto per i ballottaggi: Silvio Berlusconi a 360 gradi sull'attualità politica ...Il fatto che le piattaforme di streaming, come Netflix o Disney, debbano investire il 4% del loro reddito lordo generato in Svizzera nella produzione di film elvetici indipendenti è «una truffa nei co ...