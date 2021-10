Tale e Quale Show 2021 stasera su Rai1 | le imitazioni della quinta puntata

(Di venerdì 15 ottobre 2021)tornasucome sempre in prima serata: ecco quali saranno letorna in TVsualle 21:25. La precedenteè stata vinta da Pierpaolo Pretelli grazie a una magistrale interpretazione di Clementino. A seguire, Dennis Fantina-Fausto Leali e Deborah Johnson-Diana Ross. La classifica provvisoria, al giro di boa stagionale, vede in testa quest'ultima, al secondo posto Francesca Alotta e al terzo Dennis Fantina. Le...

Tale e Quale Show 2021 torna stasera su Rai1 come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della quinta puntata. Tale e Quale Show 2021 torna in TV stasera su Rai1 alle 21:25. La prece ...