Le speranze di Jannik Sinner di qualificarsi per le Atp Finals passano anche dalla Bulgaria. Nei quarti di di Indian Wells (8.359.455 dollari, cemento) Grigor Dimitrov ha battuto Hubert Hurkacz, che finora non aveva perso un set e ha ceduto 3 - 6 6 - 4 7 - 6 (2). Ora il bulgaro sfiderà Cameron Norrie in semifinale. Sia Hurkacz che Norrie sono diretti ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Dimitrov Speranza Dimitrov per Sinner: ferma Hurkacz e in semifinale sfida Norrie Le speranze di Jannik Sinner di qualificarsi per le Atp Finals passano anche dalla Bulgaria. Nei quarti di di Indian Wells (8.359.455 dollari, cemento) Grigor Dimitrov ha battuto Hubert Hurkacz, che finora non aveva perso un set e ha ceduto 3 - 6 6 - 4 7 - 6 (2). Ora il bulgaro sfiderà Cameron Norrie in semifinale. Sia Hurkacz che Norrie sono diretti ...

Sinner, Berrettini e l' 'eterno' Seppi volano al terzo turno degli Us Open. E l'Italia sogna Il tennis azzurro si affida a loro con la speranza di superare il terzo turno degli Us Open di ... Ha battuto Gael Monfils ai Giochi Olimpici, Grigor Dimitrov a Washington, e grazie al titolo vinto ...

