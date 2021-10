Si parla solo di fascismo. E dai media scompaiono i miti in disgrazia della sinistra, da Lucano a Galli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inutile sintonizzarsi su “Chi l’ha visto”, la Sciarelli ha ben altre gatte da pelare. Ma intanto, fa discutere la sparizione di alcune icone della sinistra italiana caduti in disgrazia. I lettori più attenti avranno notato come le tv siano meno inondati di virologi come Massimo Galli, detto vaccino rosso, alle prese con un’inchiesta molto delicata sui concorsi nel suo ospedale. Ma anche di Mimmo Lucano, in coincidenza con la pubblicazione delle vere motivazioni della sua condanna – spreco di risorse, trastole, spese pazze – non si hanno più notizie in questi giorni in cui il centrosinistra è impegnato nei ballottaggi. Ma anche gli anti-berlusconiani in servizio permanente, come il giudice Ilda Boccassini, che ha firmato una biografia nella quale svela in modo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inutile sintonizzarsi su “Chi l’ha visto”, la Sciarelli ha ben altre gatte da pelare. Ma intanto, fa discutere la sparizione di alcune iconeitaliana caduti in. I lettori più attenti avranno notato come le tv siano meno inondati di virologi come Massimo, detto vaccino rosso, alle prese con un’inchiesta molto delicata sui concorsi nel suo ospedale. Ma anche di Mimmo, in coincidenza con la pubblicazione delle vere motivazionisua condanna – spreco di risorse, trastole, spese pazze – non si hanno più notizie in questi giorni in cui il centroè impegnato nei ballottaggi. Ma anche gli anti-berlusconiani in servizio permanente, come il giudice Ilda Boccassini, che ha firmato una biografia nella quale svela in modo ...

