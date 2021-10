Sharing, bici e bus elettrici: come far ripartire le città (di G. Nespoli) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (di Giulio Nespoli) Partivamo da una situazione già critica, dopo la pandemia è peggiorata. L’Italia ha 60 mila morti l’anno da smog, una media analoga a quella delle vittime del covid19 in questi due anni. E tre procedure di infrazione con la Commissione europea per territori dove la salute dei cittadini è stata messa a rischio a causa delle elevate concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Siamo stati già condannati nel novembre scorso per il superamento dei limiti di Pm10 dal 2008 al 2017, potremmo ricevere ulteriori sanzioni. In assenza di una forte spinta verso il cambiamento, lo stacco, in termini di mobilità sostenibile, tra le città italiane e le metropoli europee si aggraverebbe. È il quadro che emerge dal terzo Rapporto del progetto Osmm (Optimal Sustainable Mobility Mix) “La svolta della mobilità. Business models e politiche pubbliche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) (di Giulio) Partivamo da una situazione già critica, dopo la pandemia è peggiorata. L’Italia ha 60 mila morti l’anno da smog, una media analoga a quella delle vittime del covid19 in questi due anni. E tre procedure di infrazione con la Commissione europea per territori dove la salute dei cittadini è stata messa a rischio a causa delle elevate concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Siamo stati già condannati nel novembre scorso per il superamento dei limiti di Pm10 dal 2008 al 2017, potremmo ricevere ulteriori sanzioni. In assenza di una forte spinta verso il cambiamento, lo stacco, in termini di mobilità sostenibile, tra leitaliane e le metropoli europee si aggraverebbe. È il quadro che emerge dal terzo Rapporto del progetto Osmm (Optimal Sustainable Mobility Mix) “La svolta della mobilità. Business models e politiche pubbliche ...

