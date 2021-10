Purple Disco Machine | «Exotica vi farà ballare per tutto l' inverno»

(Di venerdì 15 ottobre 2021), nome d'arte del dj e producer tedesco Tino Piontek, è un omaggio ai Miami Sounde a Prince (in particolare al capolavoroRain), due dei suoi punti di riferimento musicali, oltre naturalmente allamusic, che tanto ha influenzato il suo inconfondibile stile tra pop, funk, elettronica e. Influenze che troviamo anche nel suo nuovo, attesissimo album, nei negozi fisici e digitali dal 15 ottobre, lanciato dal successo dei singoli Hypnotized con Sophie and the Giants (4 dischi di platino in Italia) e Fireworks feat. Moss Kena e The Knocks. Anche l'ultimo singolo Dopamine, una perfetta combinazione tra i ritmi incisivi e le linee di basso di...

sahiphopzamag : ALBUM: Purple Disco Machine – Exotica - Fabio35899858 : Guarda 'Purple Disco Machine - Dopamine (Lyric Video) ft. Eyelar' su YouTube - ceciliaacaiafa : RT @eletro_vibez: Musicas novas nessa semana! AREA21 Kygo Vintage Culture 2x Purple Disco Machine Tiesto Don Diablo CID, Dombresky Steve… - Stefanofisicoit : Dopo il successo internazionale dei singoli «#Hypnotized» e «#Fireworks», il DJ e producer #PurpleDiscoMachine torn… - caioomendess__ : RT @eletro_vibez: Musicas novas nessa semana! AREA21 Kygo Vintage Culture 2x Purple Disco Machine Tiesto Don Diablo CID, Dombresky Steve… -

Stefano Gradi Tino Piontek è un dj tedesco di Dresda. Tutti però lo conoscono come Purple Disco Machine. Dopo successi da club come "Body funk" e "Dished (Male stripper)" è arrivato nelle radio italiane nell'autunno del 2017 con "Devil in me". Ma il successo lo ha raggiunto con "...Purple Disco Machine ci racconta l'album 'Exotica' e ci spiega perché la disco music non sparirà mai ed è sempre attuale.