Proteste no Green Pass, in 500 al presidio a Milano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Proteste no Green Pass a Milano, è allerta nella città. Si allarga il presidio dei no-Green Pass all’Arco della Pace di Milano con l’arrivo del gruppo di manifestanti che si era radunato alla Statale e in Piazza Fontana. Almeno 400 persone, per lo più studenti, al grido di “no Green Pass” e “libertà” si sono uniti al centinaio di cittadini e dipendenti Atm già presenti all’Arco. “Siamo in guerra”, “siamo nelle mani di Trieste”, “siamo in dittatura”, sono i temi forti della protesta contro il Green Pass, che si mescola a quella contro il vaccino anti-Covid, “il siero di Stato”, l’ago delle multinazionali”. Ci sono striscioni contro la Cgil e di solidarietà ai portuali di Trieste, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021)no, è allerta nella città. Si allarga ildei no-all’Arco della Pace dicon l’arrivo del gruppo di manifestanti che si era radunato alla Statale e in Piazza Fontana. Almeno 400 persone, per lo più studenti, al grido di “no” e “libertà” si sono uniti al centinaio di cittadini e dipendenti Atm già presenti all’Arco. “Siamo in guerra”, “siamo nelle mani di Trieste”, “siamo in dittatura”, sono i temi forti della protesta contro il, che si mescola a quella contro il vaccino anti-Covid, “il siero di Stato”, l’ago delle multinazionali”. Ci sono striscioni contro la Cgil e di solidarietà ai portuali di Trieste, ...

