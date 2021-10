Proteste no Green Pass, allerta a Milano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Proteste no Green Pass a Milano, è allerta nella città. La polizia presidia gli obiettivi sensibili messi nel mirino dal movimento No Green Pass. Nel giorno dell’entrata in vigore della certificazione anti-Covid per accedere ai luoghi di lavoro, un blindato è fermo davanti alla sede della Rai di corso Sempione e, a qualche centinaio di metri, in zona Arco della Pace, si trovano altre camionette della polizia. Insieme al Tribunale e a Piazza Fontana, sarebbero questi i luoghi “simbolo” scelti dai no-Pass per manifestare in città. I presidi erano organizzati a partire dalle 10 ma per ora, almeno in corso Sempione, la situazione sembra tranquilla. Sono un centinaio le persone che si sono date appuntamento davanti all’Università Statale di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)no, ènella città. La polizia presidia gli obiettivi sensibili messi nel mirino dal movimento No. Nel giorno dell’entrata in vigore della certificazione anti-Covid per accedere ai luoghi di lavoro, un blindato è fermo davanti alla sede della Rai di corso Sempione e, a qualche centinaio di metri, in zona Arco della Pace, si trovano altre camionette della polizia. Insieme al Tribunale e a Piazza Fontana, sarebbero questi i luoghi “simbolo” scelti dai no-per manifestare in città. I presidi erano organizzati a partire dalle 10 ma per ora, almeno in corso Sempione, la situazione sembra tranquilla. Sono un centinaio le persone che si sono date appuntamento davanti all’Università Statale di ...

