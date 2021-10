Picca Lega | atto vile | solidarietà a Michetti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . Certa sinistra alimenta clima d’odio – “La miaal candidato sindaco del centrodestra Enrico, che stamane ha ricevuto minacce inquietanti con scritte agghiaccianti – firmate Br – nella sede del suo comitato elettorale. Un gesto ignobile che conferma il clima d’odio alimentato da una certa sinistra, ma non saranno questi vili a fermare la vittoria del centrodestra in Campidoglio e nel Municipio X”. E’ quanto ha dichiarato in una nota Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative.

Advertising

ilfaroonline : Picca (Lega): “Un atto vile, solidarietà a Michetti. Certa sinistra alimenta un clima d’odio” - EcoLitoraleTv : Disabilità, Picca (Lega): 'Da Presidente renderò spiagge Ostia accessibili, porterò servizi e nominerò delegato'… - paolo_r_2012 : Lega, Picca: spiagge Municipio X saranno rese accessibili - Roma – “Infrastrutture, trasporti, scuole, edilizia pop… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: Qui Ostia (Roma) con Monica Picca, candidata della Lega per la coalizione del Centrodestra alla Presidenza del Municip… - LavoroLazio_com : Ostia, Picca (Lega): 'Vittoria è possibile. Il territorio è con il centrodestra. 5S e Pd facce del... -

Ultime Notizie dalla rete : Picca Lega

RomaDailyNews

E' quanto dichiara in una nota Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative....dichiarano in una nota congiunta Monica, candidata Presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, e William De Vecchis, Senatore della Repubblica per la, a ...Ostia – “La mia solidarietà al candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, che stamane ha ricevuto minacce inquietanti con scritte agghiaccianti, firmate Br, nella sede del suo comitato eletto ..."Il Municipio X è stato lasciato in un grande stato di abbandono". “Il Municipio X è stato lasciato in un grande stato di abbandono, come confermano le vicende del parco della Madonnetta e gli alloggi ...