Parità salariale approvata all’unanimità alla Camera | il testo passa al Senato | cosa prevede

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È arrivatal’approvazione della legge per la, con il via libera della(393 voti favorevoli e nessun contrario) che apre ora alggio delalper l’ok definitivo. “Un passo importante per contrastare il gender gap e garantire pari opportunità sui luoghi di lavoro“, ha commentato la vicepresidente dele responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando. La battaglia contro il cosiddetto “gender gap” nelle retribuzioniattraverso alcune novità tra cui l’istituzione della “certificazione delladi genere” per ridurre divari e discriminazioni nell’ambito lavorativo....