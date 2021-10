Napoli | infortunio per Manolas | Lobotka si allena in gruppo | il punto sull’infermeria

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Attraverso il sito ufficiale ilha fatto ilsulla situazione infortunati. Si ferma KostasIl– attraverso il sito ufficiale – ha fatto ildella situazione sui tanti infortunati. Si ferma Kostasper una distorsione alla caviglia destra. INFERMERIA – «ha svolto l’intera seduta in. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

