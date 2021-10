Minacce e simboli Br sui muri del comitato di Michetti “Frutto dell’odio di sinistra | vergogna”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Fascista”, “Ricordati piazzale Loreto”, sono le scritte che durante la notte sono apparse fuori la sede delelettorale persindaco di via Antonio Malfante, a Piazza Navigatori nella zona di via Cristoforo Colombo. Ecco i primi risultati della campagna d’odio della. “Vere e propriee intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale bei confronti di tutto il centrodestra”, dice in una nota ilelettoralesindaco, che in mattinata terrà nella sede una conferenza stampa. La denuncia del candidato del centrodestra a Roma Questa notte “il mioelettorale è stato profanato, hanno scritto fascista accanto al mio nome. Non sono fascista. Io ho avuto una sola tessera, ...