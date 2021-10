Michetti affonda Gualtieri in tv | «Se vince lui entrano i centri sociali Io ho le mani libere e pulite»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) «Se. Ha fatto la sua apertura in un immobile occupato, su questo non può dare lezioni». Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, parte subito all’attacco. E durante il confronto tv su SkyTg24 mette subitoall’angolo. «Noi rappresentiamo il cambiamento, loro sono al governo alla Regione da oltre 10 anni. Sono al governo del paese e garantiscano la continuità degli atti. Garantiranno quello che si è fatto fino ad ora. Io sono libero, non rispondo al palazzo né a Bruxelles. Ho le».: «Condanna per tutti i totalitarismi» «I clan si combattono creando occasioni di lavoro». Ci vuole «un tavolo permanente con ...

Nell'anteprima le telecamere riprendono brevi convenevoli tra Enrico Michetti, candidato sindaco a Roma per il centrodestra e Roberto Gualtieri, ...