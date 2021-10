Lazio, conferenza stampa Sarri: «Questo calcio non mi appartiene più» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sarri in conferenza stampa presenta Lazio-Inter e commenta anche i cambiamenti del calcio: «Forse non mi appartiene più» In conferenza stampa Maurizio Sarri ha presentato Lazio–Inter. I biancocelesti tornano dalla sosta reduci dalla sconfitta contro il Bologna. Ecco le parole di Sarri in conferenza stampa. CLICCA QUI PER LA conferenza stampa DI Sarri INTEGRALE SULLA SOSTA – «Difficile valutare la squadra quando ti alleni in 12-13 e gli altri sono con le Nazionali. Forse è un calcio che non mi appartiene più. Non siamo più di fronte a uno sport ma a uno show, dove si cerca di spremere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)inpresenta-Inter e commenta anche i cambiamenti del: «Forse non mipiù» InMaurizioha presentato–Inter. I biancocelesti tornano dalla sosta reduci dalla sconfitta contro il Bologna. Ecco le parole diin. CLICCA QUI PER LADIINTEGRALE SULLA SOSTA – «Difficile valutare la squadra quando ti alleni in 12-13 e gli altri sono con le Nazionali. Forse è unche non mipiù. Non siamo più di fronte a uno sport ma a uno show, dove si cerca di spremere ...

