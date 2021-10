Joele Milan cacciato da Uomini e Donne | la drastica reazione del tronista

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Puntata incandescente a. Maria De Filippi non ci ha pensato due volte e ha deciso di cacciare il. Ladel ragazzo non è stata delle migliori.Gli spettatori dinon si sono certo annoiati durante la puntata di oggi, venerdì 15 ottobre. Dopo la schiaffo ricevuto da Graziano, si è continuato a dare spazio al trono over, dove Ida Platano è stata la protagonista del parterre, confermando di continuare a sentire il cavaliere Marcello Messina. La scelta della dama siciliana non ha trovato d’accordo Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, ha accusato Marcello di considerare Ida solo ed ...

Finisce in malo modo il trono dia ' Uomini e Donne '. Il giovane tronista avrebbe provato a sentire in autonomia, sui social, la sua corteggiatrice 'preferita' Ilaria Melis , ma la redazione lo scopre e rivela tutto a ...Maria De Filippi ha deciso di chiudere il trono di. La conduttrice ha preso la decisione dopo aver lasciato, in prima battuta, il tronista libero di scegliere sul da farsi.non era intenzionato ad abbandonare il trono, ...Puntata incandescente a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan. La reazione del ragazzo non è stata delle migliori.‘Uomini e Donne’ Joele Milan e Ilaria Melis, dopo l’eliminazione, si stanno frequentando? Nella puntata andata in onda oggi martedì 12 ottobre, abbiamo visto che la redazione ha “cacciato” dal program ...