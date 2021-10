Ita Airways decolla con 59 rotte e 2800 dipendenti VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nasce oggi la Nuova Compagnia di bandiera italiana Ita Airways. La Compagnia opererà a partire da oggi con un network di 44 destinazioni e 59 rotte, 191 voli in totale (24 nazionali e 56 internazionali),... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nasce oggi la Nuova Compagnia di bandiera italiana Ita. La Compagnia opererà a partire da oggi con un network di 44 destinazioni e 59, 191 voli in totale (24 nazionali e 56 internazionali),...

