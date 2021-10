Green pass, alla Brunello Cucinelli dipendenti favorevoli all’obbligo: “Serve spirito collettivo e rispetto di chi non può vaccinarsi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche alla Brunello Cucinelli, azienda umbra leader nel mondo del cashmere, i dipendenti sono entrati mostrando all’ingresso la propria certificazione verde, da oggi obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. Nessun problema all’ingresso dove molti si sono dichiarati favorevoli alla stretta imposta dal governo: “Giusto, abbiamo passato un momento difficile e questo è il modo per uscirne”. “La vita comune prevede a volte un sacrificio comune. Si fa volentieri per uno spirito collettivo, in rispetto di chi non si può vaccinare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche, azienda umbra leader nel mondo del cashmere, isono entrati mostrando all’ingresso la propria certificazione verde, da oggi obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. Nessun problema all’ingresso dove molti si sono dichiaratistretta imposta dal governo: “Giusto, abbiamoato un momento difficile e questo è il modo per uscirne”. “La vita comune prevede a volte un sacrificio comune. Si fa volentieri per uno, indi chi non si può vaccinare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

