Ginnastica, Mondiali 2021: Lodadio e Maresca, Cavaliere e Thor agli anelli. Sogno medaglia, concorrenza spuntata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marco Lodadio e Salvatore Maresca si presentano con grandi ambizioni ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I due azzurri saranno tra i grandi protagonisti agli anelli, hanno tutte le carte in regola per puntare alla finale e giocarsi carte importante in ottica medaglie. Il romano ha sempre fatto la voce grossa durante la rassegna iridata, conquistando il bronzo nel 2018 e l’argento nel 2019. Il campano, invece, sarà al suo grande debutto in questa competizione, ma in primavera ha fatto saltare il banco mettendosi al collo un’inattesa medaglia di bronzo all’esordio nella rassegna continentale. Il Cavaliere del Castello tornerà in Giappone dopo aver mancato ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marcoe Salvatoresi presentano con grandi ambizioni aidiartistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I due azzurri saranno tra i grandi protagonisti, hanno tutte le carte in regola per puntare alla finale e giocarsi carte importante in ottica mede. Il romano ha sempre fatto la voce grossa durante la rassegna iridata, conquistando il bronzo nel 2018 e l’argento nel 2019. Il campano, invece, sarà al suo grande debutto in questa competizione, ma in primavera ha fatto saltare il banco mettendosi al collo un’inattesa meda di bronzo all’esordio nella rassegna continentale. Ildel Castello tornerà in Giappone dopo aver mancato ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… - zazoomblog : Ginnastica Mondiali 2021: la novità dell’attrezzatura TaiShan. Corpo libero da urlo. Le difficoltà di un marchio no… - flamminiog : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… - mondofelice6 : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… -