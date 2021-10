Giappone, indice servizi agosto -1,7% su mese (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Continua a calare il settore servizi Giapponese nel mese di agosto. L’indice sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa dell’1,7% su base mensile dopo il -0,6% di luglio (dato uguale alla stima preliminare). Il dato registra su base annua un decremento dello 0,5%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Continua a calare il settorese neldi. L’sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa dell’1,7% su base mensile dopo il -0,6% di luglio (dato uguale alla stima preliminare). Il dato registra su base annua un decremento dello 0,5%.

Advertising

Francesco_Tokyo : @MaurilioVitto Era più per dire che il numero di governi non è necessariamente indice di qualità in assoluto. E' qu… -