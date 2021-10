Gianfranco Ferroni | il silenzio e l’attesa della Metacosa

Advertising

claudiocalzana : Si è inaugurata oggi a Bergamo una mostra dedicata a Gianfranco Ferroni. A seguire trovate il ricordo di quella vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianfranco Ferroni

TIMgate

per 'Il Tempo' LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO IN BICI ALLA SEDE DELLA CGIL - PH MAURIZIO RICCARDI MONTEZEMOLO SU DUE RUOTE PORTA SOLIDARIETÀ ALLA CGIL C'era anche Luca Cordero di ...per 'Il Tempo' luca argentero foto di bacco LA MISSIONE ROMANA DI ARGENTERO NELL'HOTEL PIU' AMATO DAI REGISTI 'Guarda, c'è Luca Argentero', dice una ragazza alla sua amica, proprio ...Un’autentica pausa dal rumore e dalle interferenze del quotidiano, che ci vede correre e correre in superficie. Osservando una dopo l’altra le “stanze” del pittore livornese accadono cose essenziali: ...La fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, organizza la mostra dal titolo "Ferroni - La durata della memoria", a cura di Chiara Gatti e Arialdo Ceribelli. Gianfranco Ferroni (1927-2001) torna a ...