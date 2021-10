Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo rischia di dover uscire dalla Casa? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Franco Bortuzzo, papà di Manuel, è stato ospite ieri di Casa Chi. Ancora una volta Franco ha commentato il rapporto tra il figlio e Lulù Selassiè: Non mi sembra la Casa il posto giusto per cercare grandi amori. Se uno trova la sua giusta identità ben venga, non credo in questo circuito. E’ difficile, ma può succedere. Sulla decisione di Manuel di voler prendere le distanze da Lucrezia, Franco ha detto: Fuori ti aspetta una vita enorme. E’ inutile costringersi ora a fare una storia che potrebbe anche essere importante, ma non è il posto giusto a mio avviso. Bortuzzo ha detto la sua anche in relazione ad un possibile interesse tra Manuel e Sophie Codegoni: Manuel ha sempre avuto bellissime ragazze vicino. Sophie è bellissima, ma non devo dirlo io. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Franco, papà di, è stato ospite ieri diChi. Ancora una volta Franco ha commentato il rapporto tra il figlio e Lulù Selassiè: Non mi sembra lail posto giusto per cercare grandi amori. Se uno trova la sua giusta identità ben venga, non credo in questo circuito. E’ difficile, ma può succedere. Sulla decisione didi voler prendere le distanze da Lucrezia, Franco ha detto: Fuori ti aspetta una vita enorme. E’ inutile costringersi ora a fare una storia che potrebbe anche essere importante, ma non è il posto giusto a mio avviso.ha detto la sua anche in relazione ad un possibile interesse trae Sophie Codegoni:ha sempre avuto bellissime ragazze vicino. Sophie è bellissima, ma non devo dirlo io. ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - infoitcultura : Gf Vip, Manuel Bortuzzo uscirà dalla Casa? «Ha un'infezione, l'ultima volta fu costretto a operarsi» - Emycaiazzo22 : RT @trash_italiano: #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi prov… - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo stasera potrebbe lasciare per sempre il #GFVip: oggi il controllo medico - infoitsalute : Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip 2021?/ Problemi di salute: “C'è qualcosa di grosso” -