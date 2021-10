Farmacie online: ecco i prodotti più richiesti sul web (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mercato della vendita di prodotti farmaceutici online sta vivendo un vero e proprio boom, come confermano anche i dati diffusi dal provider di dati e analisi IQVIA. Secondo queste statistiche, infatti, gli acquisti in Italia sono cresciuti del 66% solo nel 2020 rispetto all’anno precedente, con un fatturato complessivo di oltre 400 milioni di euro. Il 2021 ha visto consolidare questa tendenza, tanto che l’Italia è già il terzo paese in Europa, dopo Germania e Francia, per quanto riguarda il settore dell’e-pharmacy. Le donne, in particolare, sembrano apprezzare questa nuova modalità di acquisto, e, secondo quanto riportato dalle statistiche, i prodotti più comprati sono quelli legati al settore OTC (vale a dire quelli di automedicazione come i farmaci da banco), le creme, i prodotti di bellezza e, infine, gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mercato della vendita difarmaceuticista vivendo un vero e proprio boom, come confermano anche i dati diffusi dal provider di dati e analisi IQVIA. Secondo queste statistiche, infatti, gli acquisti in Italia sono cresciuti del 66% solo nel 2020 rispetto all’anno precedente, con un fatturato complessivo di oltre 400 milioni di euro. Il 2021 ha visto consolidare questa tendenza, tanto che l’Italia è già il terzo paese in Europa, dopo Germania e Francia, per quanto riguarda il settore dell’e-pharmacy. Le donne, in particolare, sembrano apprezzare questa nuova modalità di acquisto, e, secondo quanto riportato dalle statistiche, ipiù comprati sono quelli legati al settore OTC (vale a dire quelli di automedicazione come i farmaci da banco), le creme, idi bellezza e, infine, gli ...

