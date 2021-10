“Easy on me”: la nuova meravigliosa canzone di Adele dopo 6 anni di silenzio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sembra passata un’eternità per i fan di Adele, ma sono in effetti 6 anni da quando la cantante si è assentata dalla scena musicale. Adesso Adele è tornata più forte di sempre con la sua nuova canzone (qui trovate il video) accompagnata da un video in bianco e nero dal taglio cinematografico. La canzone si chiama Easy on me, ovvero “Vacci piano con me”. Dal testo si comprende quanta poesia Adele abbia messo in questo pezzo, un testo che parla di una donna ferita che tuttavia, con un po’ di coraggio, non vuole arrendersi. Una di quelle canzoni d’amore a cui Adele ci ha abituati e che siamo abituati ad ascoltare trattenendo le lacrime. Si tratta di un inno alla libertà individuale, non solo all’amore. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sembra passata un’eternità per i fan di, ma sono in effetti 6da quando la cantante si è assentata dalla scena musicale. Adessoè tornata più forte di sempre con la sua(qui trovate il video) accompagnata da un video in bianco e nero dal taglio cinematografico. Lasi chiamaon me, ovvero “Vacci piano con me”. Dal testo si comprende quanta poesiaabbia messo in questo pezzo, un testo che parla di una donna ferita che tuttavia, con un po’ di coraggio, non vuole arrendersi. Una di quelle canzoni d’amore a cuici ha abituati e che siamo abituati ad ascoltare trattenendo le lacrime. Si tratta di un inno alla libertà individuale, non solo all’amore. ...

