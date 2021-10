Dove comprare il tampone rapido? (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire dal 15 ottobre 2021, entra in vigore la normative che prevede il Green Pass obbligatorio per recarsi al proprio luogo di lavoro e per partecipare a concorsi pubblici. Ma anche per accedere a palestre, musei e cinema. Ma se si è deciso di non vaccinarsi, come fare? La possibilità di uscire di casa è ugualmente mantenuta, a patto che si faccia con una certa frequenza delle analisi specifiche che attestino la mancanza di contagio da Covid-19. Ma Quanto costa? E’ possibile acquistare dei pacchetti con più stick al loro interno oppure no? Come funziona il tampone rapido? Prima di procedere con l’acquisto del tampone rapido, è bene cercare innanzitutto di capire come funziona. Onde evitare di rischiare di spendere soldi per niente. Si consiglia l’utilizzo di questo strumento quando si avvertono ... Leggi su mammashoponline (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire dal 15 ottobre 2021, entra in vigore la normative che prevede il Green Pass obbligatorio per recarsi al proprio luogo di lavoro e per partecipare a concorsi pubblici. Ma anche per accedere a palestre, musei e cinema. Ma se si è deciso di non vaccinarsi, come fare? La possibilità di uscire di casa è ugualmente mantenuta, a patto che si faccia con una certa frequenza delle analisi specifiche che attestino la mancanza di contagio da Covid-19. Ma Quanto costa? E’ possibile acquistare dei pacchetti con più stick al loro interno oppure no? Come funziona il? Prima di procedere con l’acquisto del, è bene cercare innanzitutto di capire come funziona. Onde evitare di rischiare di spendere soldi per niente. Si consiglia l’utilizzo di questo strumento quando si avvertono ...

