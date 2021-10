Deputato David Amess accoltellato in chiesa | choc in GB | arrestato l' aggressore

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In Gran Bretagna unTory del governo Johnson è statoda uno sconosciuto durante una riunione con i propri elettori in unaa sud del Paese. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Deputato David

Amess,conservatore, è stato accoltellato mentre partecipava a un intervento nel suo collegio elettorale, in una chiesa a Nord di Londra. Argomenti trattati Regno Unito,Amess accoltellatoAmess accoltellato a Londra, arrestato l'aggressoreAmess accoltellato a Londra, chi è il parlamentare dei Tories Ilbritannico ...Undella maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, il 69enneAmess, è stato aggredito da uno sconosciuto e accoltellato ripetutamente nell'Essex, nel sud dell'...L'aggressore è stato fermato dalla polizia Condividi:. Il deputato conservatore della Gran Bretagna, David Amess, che rappresenta Southend West nell'Essex, è stato ferito a colpi di coltello mentre si ...In Gran Bretagna un deputato Tory del governo Johnson è stato accoltellato da uno sconosciuto durante una riunione con i propri elettori in una chiesa a sud del Paese.