Dal palco No Green pass di Bologna rivolti insulti a Liliana Sgere: "dovrebbe sparire" (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, dovrebbe sparire”: è la frase pronunciata oggi in piazza Maggiore da uno dei manifestanti no Green pass che ha parlato al microfono durante il presidio a Bologna. Alla manifestazione hanno preso parte migliaia di persone che sono poi sfilate in corteo sotto la sede della Regione Emilia Romagna e della Rai. Nel corso della protesta non si sono levate dal corteo altre frasi ingiuriose indirizzate alla senatrice a vita. Bersagli verbali dei no Green pass sono stati, invece, a più riprese il premier Mario Draghi e anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Immediata la reazione ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Una donna vergognosa che ricopre un seggio che nonavere perché porta vergogna alla sua storia e che èSegre,”: è la frase pronunciata oggi in piazza Maggiore da uno dei manifestanti noche ha parlato al microfono durante il presidio a. Alla manifestazione hanno preso parte migliaia di persone che sono poi sfilate in corteo sotto la sede della Regione Emilia Romagna e della Rai. Nel corso della protesta non si sono levate dal corteo altre frasi ingiuriose indirizzate alla senatrice a vita. Bersagli verbali dei nosono stati, invece, a più riprese il premier Mario Draghi e anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Immediata la reazione ...

eziomauro : No Green Pass, insulti dal palco a Liliana Segre: 'Vergognosa, dovrebbe sparire' - Agenzia_Ansa : Fonti M5S: 'Basta insulti cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, Giorgetti torni a Roma a lavorare'. Il m… - CarloCalenda : La situazione in Italia volge sul fantascientifico. Parteciperemo alla manifestazione di sabato. Quando accaduto è… - Mary01809842 : RT @Italiantifa: Quello che hanno detto dal palco di Bologna alla manifestazione dei no Green Cazzari a #LilianaSegre è ignobile e fascista… - Marius13112004 : RT @Elena81353537: No green pass, insulti dal palco di Bologna contro #LilianaSegre: 'Una donna vergognosa che dovrebbe sparire'. Io dico… -