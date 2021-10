Coppa Davis, arrivano i Fan Token: cosa sono e come ottenerli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mondo del tennis si apre ai Fan Token. La Kosmos, la società di Gerard Piqué che organizza insieme all'ITF la Coppa Davis, ha deciso di lanciarli in occasione della seconda edizione delle Davis Cup ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mondo del tennis si apre ai Fan. La Kosmos, la società di Gerard Piqué che organizza insieme all'ITF la, ha deciso di lanciarli in occasione della seconda edizione delleCup ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis Coppa Davis, arrivano i Fan Token: cosa sono e come ottenerli Il mondo del tennis si apre ai Fan Token. La Kosmos, la società di Gerard Piqué che organizza insieme all'ITF la Coppa Davis, ha deciso di lanciarli in occasione della seconda edizione delle Davis Cup by BNP Paribas Finals. La società ha raggiunto un accordo con Socios.com, sponsor dell'Inter che ha già lanciato ...

L'allenatore di Berrettini Santopadre: 'Ora Italia esempio per il mondo' Poi la chiacchierata scivola su Berrettini: 'Matteo giocherà a Vienna e Parigi Bercy prima delle Atp Finals di Torino e della Coppa Davis. Un finale di stagione intenso, incandescente, pregno di ...

Tennis: in Coppa Davis Italia d'assalto, poi un'altra rivoluzione la Repubblica Hall of Fame, Pennetta candidata! E si può votare per lei: ecco come Ha vinto 20 titoli in carriera, compresi tre Masters 1000. Ha fatto parte della Spagna che ha trionfato in Coppa Davis nel 2004. Dal 2016, Moya allena il connazionale Rafael Nadal. Juan Carlos ...

I Fan Token arrivano in Coppa Davis: accordo tra Kosmos e Socios Il lancio dell'operazione, di cui non si conoscono ancora i dettagli, avverrà il 4 novembre a Madrid: "Vogliamo rendere i tifosi sempre più protagonisti" ...

