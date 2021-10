Cgil: delegazione Iv in piazza guidata da Bellanova, 'non c'è spazio per la violenza' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Un attacco al mondo del lavoro è un attacco alla democrazia. Gli attacchi alle sedi dei lavoratori vanno confinati nei libri di storia, quelli che raccontano del ventennio fascista e degli anni bui del terrorismo". Lo dice la copresidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, confermando la sua partecipazione con una delegazione di Italia viva alla manifestazione promossa domani da Cgil, Cisl e Uil a piazza San Giovanni a Roma. "Oggi abbiamo una responsabilità enorme: rilanciare il nostro Paese, rispondere alla domanda di lavoro, restituire ai cittadini e alle nuove generazioni fiducia nel futuro -spiega Bellanova-. Non c'è spazio per chi fa uso di terrore e violenza. Domani a Roma Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Un attacco al mondo del lavoro è un attacco alla democrazia. Gli attacchi alle sedi dei lavoratori vanno confinati nei libri di storia, quelli che raccontano del ventennio fascista e degli anni bui del terrorismo". Lo dice la copresidente di Italia viva Teresa, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, confermando la sua partecipazione con unadi Italia viva alla manifestazione promossa domani da, Cisl e Uil aSan Giovanni a Roma. "Oggi abbiamo una responsabilità enorme: rilanciare il nostro Paese, rispondere alla domanda di lavoro, restituire ai cittadini e alle nuove generazioni fiducia nel futuro -spiega-. Non c'èper chi fa uso di terrore e. Domani a Roma Italia ...

Advertising

TV7Benevento : Cgil: delegazione Iv in piazza guidata da Bellanova, 'non c'è spazio per la violenza'... - CGILPalermo : #Maipiufascismi: la Cgil #Palermo domani #16ottobre a Roma con più di duecento tra rappresentanti sindacali e deleg… - BlunoteWeb : #maipiufascismi: In #piazza a #Roma anche una folta #delegazione della #CgilTaranto - Uim_PoA : RT @Uil_Liguria: #maipiufascismi Dalla Liguria oltre 1500 persone verso Roma. Alla grande manifestazione nazionale antifascista per il lavo… - ci_gori : RT @cislpisa: ???? Anche una nutrita delegazione della Cisl di Pisa - in autobus, in treno o in auto - raggiungerà sabato #Roma per partecipa… -