Calcio | Nations League Rosetti' Gol mbappè regolare | ma regola va rivista'

Advertising

andreastoolbox : Spagna-Francia di Nations League, l'Uefa spiega il gol di Mbappé | Sky Sport - sportli26181512 : Spagna-Francia, Rosetti: 'Gol di Mbappé? Decisione giusta ma la regola è da migliorare': Dopo le polemiche scaturit… - SkySport : Spagna-Francia, l'Uefa chiarisce: 'Gol di Mbappé? Decisione giusta ma... #SkySport #SpagnaFrancia #Uefa #Mbappé - sportli26181512 : Benzema: 'Pallone d'Oro? Tutti lo vorrebbero, ci penso da quando sono bambino': L'attaccante del Real Madrid tra i… - Emycaiazzo22 : RT @MaglieCalcio13: Italia-Belgio, Jorginho: 'Vogliamo riscattarci. Pallone d'Oro? Sarebbe incredibile' - Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nations

UEFA.com

A dirlo è il capo degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti, commentando il gol di Kylian Mbappè che ha permesso alla Francia di conquistare il titolo dellaLeague contro la Spagna. L'attaccante ...All'unanimità ilaveva stabilito che il gol di Mbappé in non - fuorigioco che ha deciso la finale diLeague tra Francia e Spagna è un obbrobrio regolamentare. E alla fine l'ha ammesso ...Daniele Rosetti, capo degli arbitri dell’UEFA, è intervenuto in merito all’episodio che ha deciso la finale di Nations League in favore ...Il presidente della commissione arbitri UEFA dà ragione all'arbitro Taylor, ma precisa: L'attuale regola è in conflitto con la regola stessa.