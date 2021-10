Bitcoin vola a 60.000 dollari, ottimismo su ok a primo Etf (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Bitcoin vola a 60.000 dollari e poi cala a 59.920 dollari. A spingere le quotazioni è l'ottimismo dei trader sulla possibilità che la Sec approvi il primo Etf in Bitcoin. . 15 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ila 60.000e poi cala a 59.920. A spingere le quotazioni è l'dei trader sulla possibilità che la Sec approvi ilEtf in. . 15 ottobre 2021

