Bill Clinton ricoverato per un'infezione. Secondo la Cnn non sarebbe Covid, ma un'infezione del sangue. L'ex presidente è in terapia intensiva, ma starebbe bene

Ultime Notizie dalla rete : Bill Clinton Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una sospetta infezione. Il portavoce: "In via di guarigione" Bill Clinton è stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue. L'ex presidente, che ha 75 anni, è nel reparto di terapia intensiva ma ...

