Basket | Serie A1 2021 2022 4^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della quartadellaA1di. Un turno che si gioca su tre giorni: si comincia infatti venerdì 15 ottobre con il confronto tra Brindisi e Fortitudo Bologna, per poi chiudersi domenica 17 con Olimpia Milano-Venezia. Ecco quindi ilnel dettaglio; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONTV 4^Venerdì 15 ottobre Ore 20:30 – Happy Casa Brindisi – Fortitudo Bologna (Discovery +) Sabato 16 ottobre Ore 18:00 ...

Advertising

infoitsport : Basket, Serie A: la Virtus Bologna ritrova Nico Mannion: 'Io sono pronto, ci vediamo sabato' - 3cinematographe : #Swagger è la serie TV ispirata alle esperienze di Kevin Durant nel mondo del basket giovanile. - movietele : Il trailer di #Swagger, serie drammatica ispirata alle esperienze nel mondo del basket giovanile del campione Kevin… - NuovoSud : Al via la serie C silver Sicilia di basket: ai nastri di partenza la Virtus Ragusa: esordio a Messina - GazzettinoL : Basket Serie A 4a giornata Happy Casa BR-Fortitudo BO UnaHotels RE-Dolomiti TN Segafredo BO-Allianz TS Nut… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

Il Brescia , la FeralpiSalò , laD spalmata nel fine settimana. E poi la Germani, la Brixia , l' Agribertocchi Orzinuovi solo per citare le squadre diA di. Senza dimenticare poi rugby e pallavolo , pronte ad aumentare la loro potenza di fuoco con tutte le categorie al via. Fine settimana ricchissimo di sport per gli appassionati ...... supertennis.tv) 20.30(Eurolega) - Olimpia Milano - Anadolu Efes (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports) 20.30A) -...La lunga attesa è finita, si aprono le porte di una grande esperienza professionale e di vita e di un sogno sportivo: qu ...Basket, Serie A1 2021/2022: il programma con le date, gli orari e come vedere in tv e in streaming le partite della 4^ giornata ...