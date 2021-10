Ascolti Tv 14 ottobre 2021 prima serata | chi ha vinto in prime time

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Tv di ieri 134: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi haieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 14per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda, ecco cosa è accaduto il 14quali sono le analisi sui dati di share. Quali sono state le ...

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 14 Ottobre #CadutaLibera ha conquistato nel programma di ieri 3.404.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 14 Ottobre #LEredita ha totalizzato nel programma di ieri 4.242.000 telespettatori con il 2… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 14 Ottobre #UnPostoAlSole ha appassionato nella penultima puntata della settimana 1.636.000… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 14 Ottobre #CheSucc3de ha totalizzato nel penultimo programma della settimana 1.150.000 tel… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 14 Ottobre #StrisciaLaNotizia ha registrato nel programma di ieri 3.945.000 telespettatori… -

Tv 142021. In prima serata su Rai1 il quarto appuntamento con Fino all'Ultimo Battito ha sfiorato la media di 4 milioni di spettatori (3.955.000) pari al 20% di share. Su Canale 5 - ...Redazione Sorrisi Rai1, Fino all'ultimo battito : 4.235.000 spettatori (share 18,83%) il primo episodio e 3.715.000 spettatori (share 21,31%) il secondo episodio Canale 5, Star in the star : 2.057.000 ...Star in the star di Ilary Blasi cresce negli ascolti: non ci sarà una seconda edizione? Ieri sera è andata in onda la finale di Star in the star di Ilary ...Colpi di scena e switch inaspettati sono stati al centro della seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021,con le attesissime scelte di ...