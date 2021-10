Antonio Rezza | carte «da giogo» e il progetto Encefalon

Advertising

Ireneleevi : RT @TEATROTSB: BAHAMUT di Antonio Rezza e Flavia Mastrella martedì 1 marzo alle 20:30 nella nostra stagione di Bz! @rezzamastrella Bigliet… - TEATROTSB : BAHAMUT di Antonio Rezza e Flavia Mastrella martedì 1 marzo alle 20:30 nella nostra stagione di Bz!… - sardiniafashion : 'Abolirei i femminili 'distorti', tipo: sindaca, ministra... Li trovo veramente agghiaccianti' Abbiamo incontrato… - 0c2327c8323f43d : Eccomi qui, in attesa di rivedere quest geniali pazzi... - sardiniafashion : Martedì 12 e mercoledì 13 ottobre al #TEN di ##Nuoro: #AntonioRezza e #FlaviaMastrella con AMISTADE. Storia a due… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Rezza

Il Manifesto

"Secondo le nostre stime", ha detto al Sole24oreNicolosi, segretario generale del ... Il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianniha ipotizzato due vie d'uscita: fare ...Poi Emma Dante con lo spettacolo 'Pupo di Zucchero', Roberto Latini con 'In Exitu', Dino Abbrescia e Paolo Sassanelli nel debutto nazionale di 'Ti faccio la festa', econ lo spettacolo '...Props, festival promosso dall’organizzazione culturale Bottega No-Made, giunge quest’anno alla sua settima edizione e porta in città il debutto nazionale dello spettacolo Amistade di RezzaMastrella, g ...Si intitola 'Tutto cambia' la stagione 2021-2022 del teatro Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico, con 29 titoli, tra anteprime nazionali, debutti regionali, spettacoli per adulti e ragazzi, in pr ...