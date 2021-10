Altro colpo a segno per quel geniaccio di Banksy (Di venerdì 15 ottobre 2021) Banksy, la nuova opera dedicata al Covid guarda le foto Il fatto di essere semi distrutta non ha svalutato il suo valore, anzi: l’ha fatto schizzare alle stelle. L’opera di Banksy chiamata in origine Girl with balloon, “battuta” nella sede britannica della casa d’aste a Bond Street per quasi 1,1 milioni di sterline (1,3 milioni di euro) nel 2018, subito dopo la vendita a una collezionista tedesca era stata semidistrutta tramite un meccanismo nascosto nella cornice. Leggi anche › Aperta a Parma la mostra ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021), la nuova opera dedicata al Covid guarda le foto Il fatto di essere semi distrutta non ha svalutato il suo valore, anzi: l’ha fatto schizzare alle stelle. L’opera dichiamata in origine Girl with balloon, “battuta” nella sede britannica della casa d’aste a Bond Street per quasi 1,1 milioni di sterline (1,3 milioni di euro) nel 2018, subito dopo la vendita a una collezionista tedesca era stata semidistrutta tramite un meccanismo nascosto nella cornice. Leggi anche › Aperta a Parma la mostra ...

